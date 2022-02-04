شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتأهل إلى ربع نهائى بطولة سينسيناتى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور ربع النهائي ببطولة سينسيناتي لسيدات الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 2 إلى 7 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

وفازت نوران جوهر في مباراة دور الـ16 على منافستها الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3 / 0 في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-8.

بينما خسرت زينة مقوى أمام منافستها البلجيكية نيلى جليس بنتيجة 3 / 2 فى مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-7, 11-7, 9-11, 7-11, 13-11.

كما خسرت مريم متولي أمام منافستها الأمريكية أماندا صبحى بنتيجة 3 / 1 فى مباراة استغرقت 32 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 7-11, 11-7, 11-4.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر فبرايرالجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر السادس عشر على التوالى، منذ اعتلائها صدارة التصنيف فى نوفمبر العام الماضي.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، واحتفظت هانيا الحمامي بالمركز الثالث، والأمريكية أماندا صبحي بالمركز الرابع، واستمرت سلمى هاني في المركز السابع، وروان العربي بالمركز التاسع.