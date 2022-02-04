شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل محمد الشامى عن الانتظام فى تدريبات الإسماعيلى بسبب الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد الشامى مهاجم النادى الإسماعيلى فى تدريبات فريقه بعد 10 أيام، حيث يؤدى اللاعب برنامجه التأهيلى للتعافى من تمزق بالعضلة الخلفية، والذى خرج على إثره بعد الدقائق العشر الأولى خلال مواجهة البنك الأهلي في وقت سابق والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

واتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى برئاسة أشرف عبد الكريم، على تنظيم مباراة ودية مع فريق المقاولون العرب يوم الاثنين المقبل بالإسماعيلية.

جاء ذلك فى إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدورى العام بمواجهة فيوتشر يوم الخميس المقبل على ملعب الإسماعيلية فى إطار الجولة الثامنة من عمر البطولة.

وتعود المسابقة المحلية فى الأسبوع الثانى من شهر فبراير الجارى بعد غياب طويل، والتى توقفت فى ظل ارتباط منتخب مصر الأول بالمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

يذكر أن الإسماعيلى تأهل مؤخرًا لنصف نهائى بطولة كأس رابطة الأندية بعد تصدره المجموعة الثانية.