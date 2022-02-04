موعد مباراة مصر و السنغال فى نهائى أمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - تحد جديد يدخله المنتخب الوطنى أمام السنغال فى نهائى بطولة الأمم الأفريقية، لحسم البطل المتوج بالكأس الأفريقى عندما يواجه السنغال فى نهائى البطولة رقم 33.

موعد مباراة مصر والسنغال

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب مع نظيره السنغالى بعد غد الأحد فى تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وسط ترقب وطموحات للتتويج باللقب الثامن فى تاريخ الفراعنة.

صعود مصر لنهائى أفريقيا

وصعد منتخب مصر إلى نهائى أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس، على الملعب الأولمبى بالعاصمة الكاميرونية ياوندى فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية.

وطلب مسئولو اتحاد الكرة من الكاف بتأجيل المباراة النهائية 24 ساعة لتقام يوم الاثنين 7 فبراير بدلا من الأحد 6 فبراير، تحقيقا لتكافؤ الفرص، خاصة أن منتخب السنغال سيحصل على راحة أكثر من منتخب مصر بعدما لعب أمام بوركينا فاسو الأربعاء، فى الوقت الذى خاض فيه منتخب مصر 3 مباريات لجأ فيها للوقت الاضافى ما يعتبر ضغطا كبيرا على اللاعبين.