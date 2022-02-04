شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاتحادات النوعية يدعم الألعاب التراثية فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية مهرجان الألعاب الشعبية والتراثية فى قرية بنى مر بأسيوط، شارك فيها شباب أسيوط المهتمون بهذه اللعبات التى تكاد تندثر، حيث أقيمت مسابقات فى لعبات الحكشة وشد الحبل وترويض الخيل والتنورة والحجلة والسيجة والتحطيب والرقص بالعصى وسباق الخيل والهجن، وسط حضور كبير يعكس اهتمام قطاع كبير من المصريين بهذه اللعبات التراثية ورغبتهم فى حمايتها من الاندثار.

حضر المهرجان، الذى حمل شعار تراثنا هويتنا، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق رئيس اتحاد الرياضة للجميع امين صندوق اتحاد الاتحادات النوعية والإعلامي اشرف محمود رئيس اتحاد الثقافة الرياضية سكرتير عام اتحاد الاتحادات النوعية وحمدي الخفيف رئيس اتحاد العاملين بالحكومة عضو مجلس ادارة اتحاد الاتحادات النوعية، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية واسامة ممدوح ممثل المكتب الفني للادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، ومن اسيوط عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والدكتور احمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط وعادل فؤاد مدير عام الرياضة ولفيف من الاعلاميين ونجوم الرياضة باسيوط .

ونظم الاتحاد ندوة ومسابقة ثقافية في نادي اسيوط الرياضي بحضور رؤساء اندية وفروع الاتحادات واساتذة الجامعة وتناولت الندوة دور الرياضة في تعزيز الانتماء للوطن تحدث فيها الدكتور احمد عبد الوكيل والدكتور عماد البناني والدكتور عمرو الحداد والاعلامي اشرف محمود، حيث تناولوا الدور الايجابي للرياضة في تعزيز الانتماء وضربوا المثل بالتفاف الشعب المصري حول فرقهم الرياضية في كل المناسبات كما هو الحال الان في بطولة امم افريقيا بالكاميرون ومن قبلها الاوليمبياد والبارالمبياد في طوكيو .

وشارك الشباب بإيجابية في الندوة وتفاعلوا مع المسابقة الثقافية التى تنافس المشاركون على الفوز بجوائزها وقدموا مستوى متميز في المعلومات العامة والوطنية وفي ختام الندوة تم تكريم رفعت كمال احد ابرز نجوم الكرة في الصعيد ومدير نادي أسيوط، والمحاسب محمد سيف رئيس فرع كرة القدم واقدم رؤساء الاندية ، والدكتور عماد سمير وكيل كلية التربية الرياضية باسيوط ومساعد المدير الفني لاتحاد الكرة السابق ، والدكتور احمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وعقب انتهاء الندوة تابع المشاركون مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر والكاميرون والتي انتهت بفرحة مصرية كبيرة بالفوز وبلوغ المباراة النهائية لبطولة كأس الامم الافريقية.



مؤتمر دعم اللعبات التراثية



جانب من التكريم



جانب من مؤتمر دعم اللعبات التراثية



مؤتمر اللعبات التراثية



اتحاد الاتحادات النوعية



احياء الرياضات التراثية في اسيوط



احياء الرياضات التراثية في محافظة اسيوط



تكريم الفائزين في احياء الرياضات التراثية