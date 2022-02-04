الأهلى يجرى مسحة كورونا استعداداً لمواجهة مونتيرى المكسيكى

القاهرة - سامية سيد - أجرى فريق الأهلى، منذ قليل، مسحة كورونا استعداداً لمواجهة مونتيرى المكسيكى فى ضربة البداية ببطولة كأس العالم للأندية التى ستقام بالإمارات، والمقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء غد السبت.

ويمثل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق، اليوم الجمعة، المارد الأحمر فى الاجتماع الفنى الخاص بمباراة مونتيرى المكسيكى، ويشارك فى الاجتماع الفنى مسئولو بطل المكسيك ووفد الاتحاد الدولى لكرة القدم، الذى يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة؛ للاتفاق على كل الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زى الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.

وحرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على مواساة لاعبه عمار حمدى بعد تأكد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، حيث حرص المدرب الجنوب أفريقى على التحدث هاتفياً مع عمار حمدى، لاسيما أن موسيمانى يقضى فترة العزل بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأثبتت الأشعة التى أجراها عمار حمدى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات فى أبو ظبى بالإمارات.

وخضع عمار حمدى لأشعة رنين فى أحد المستشفيات القريبة بصحبة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران اليوم لإصابته فى الركبة أثناء مشاركته فى التقسيمة الجماعية.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق إف سى مونتيرى بطل الكونكاكاف فى بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والمحدد له السبت، فى إطار منافسات الدور التمهيدى للبطولة.