شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين فى مصر والسنغال قبل نهائى الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب المنتخب الوطنى موعداً فى التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالى فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، بعد إقصاء المنتخب الكاميرونى صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية فى نصف النهائى بنتيجة 3 / 1.

وتبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الوطنى 161 مليوناً و250 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب السنغال 343 مليوناً و150 ألف يورو، ما يعنى أن المنتخب السنغالى يتفوق على الفراعنة بفارق 181 مليوناً و900 ألف يورو.

ويعتبر النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى هو الأغلى بقائمة الفراعنة بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو، كما يعتبر أيضاً هو الأغلى في قائمتي مصر والسنغال.

بينما يعد ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي هو الأغلى في قائمة المنتخب السنغالي بقيمة تصل إلى 80 مليون يورو.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين فى قائمة المنتخبين كالتالي:

منتخب مصر

محمد صلاح: 100 مليون يورو

تريزيجيه: 10 ملايين يورو

محمد النني: 9 ملايين يورو

مصطفى محمد: 5 ملايين و500 ألف يورو

عمر مرموش: 4 ملايين و500 ألف يورو

أحمد حجازي: 4 ملايين يورو

منتخب السنغال

ساديو ماني: 80 مليون يورو

كاليدو كوليبالي: 45 مليون يورو

إدوارد ميندي: 32 مليون يورو

إسماعيلا سار: 27 مليون يورو

عبدو ديالو: 25 مليون يورو