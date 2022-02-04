شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يغازل الأندية المصرية ..والزمالك يغلق كل الأبواب امامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث التونسى حمدى النقاز عن نادى جديد بعد فسخ عقده مع أهلى جدة السعودى الذى منحه الاستغناء مجانا وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق.

فتح اللاعب خطوط اتصالات مع بعض وكلاء اللاعبين في مصر للبحث له عن عرض للانضمام لاى ناد خاصة الأندية المستقرة مالية بيراميدز وفيوتشر و سيراميكا ولكن مسئولو هذه الأندية تحفظوا مؤكدين ان اللاعب غير مرغوب فيه .

في ذات الوقت أكد مسئولو الزمالك ان ملف عودة حمدى النقاز للقلعة البيضاء مرفوضا تماما ولا يوجد أي نية للاستعانة به بخلاف ازمة القيد خاصة وان مكانه فيه اكثر من لاعب على راسهم حمزة المثلوثى

وكان أعلن نادي أهلي جدة السعودي رحيل الظهير التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث نشر الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائمة بأسماء اللاعبين الراحلين من الفريق، ومن ضمنهم حمدي النقاز.

وكان النقاز قد لعب بصفوف الزمالك لمدة 3 مواسم، لكن لم يتم قيده بسبب العقوبات الموقعة على القلعة البيضاء من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حيث حُرم النادى المصرى من القيد لفترتى انتقالات، مما جعله يوجه بوصلته لصفوف الأهلى السعودى.