شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يواسى عمار حمدى من "غرفة العزل" بعد صدمة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على مواساة لاعبه عمار حمدى بعد تأكد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، حيث حرص المدرب الجنوب أفريقى على التحدث هاتفياً مع عمار حمدى، لاسيما أن موسيمانى يقضى فترة العزل بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأثبتت الأشعة التى أجراها عمار حمدى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات فى أبو ظبى بالإمارات.

وخضع عمار حمدى لأشعة رنين فى أحد المستشفيات القريبة بصحبة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران اليوم لإصابته فى الركبة أثناء مشاركته فى التقسيمة الجماعية.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق إف سى مونتيرى بطل الكونكاكاف فى بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والمحدد له السبت، فى إطار منافسات الدور التمهيدى للبطولة.