شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الأهلى لمونتيرى المكسيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة مونتيرى المكسيكى بافتتاح مبارياته بكأس العالم للأندية المقرر لها السادسة والنصف مساء غد السبت في الامارات، ويضع المدرب الجنوب إفريقى الرتوش الأخيرة على خطة مباراة الغد وطريقة اللعب التي سيعتمدها في مواجهة بطل المكسيك.

وشارك الأهلى فى مونديال الأندية بـ6 مناسبات من قبل أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 ، كما حقق الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولتي 2006 و2020 .

ومن المقرر أن يحفظ موسيماني لاعبيه الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها بما يتلاءم مع طريقة لعب مونتيرى، بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى على لطفى، وكذلك التركيز في بناء الهجمات على الثغرات الموجودة في صفوفه، وأبرزها التصويب المباشرة على المرمى، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لاختراق دفاع بطل المكسيك وهز شباكه ، وفى حال فوز المارد الأحمر على مونتيرى سيواجه بالميراس البرازيلي في المباراة الثانية.