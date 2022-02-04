شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يتجه إلى الإمارات لمؤازرة الأهلى فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى، صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، نوهت عن سفره إلى الإمارات، وذلك لحضور مباريات كأس العالم للأندية، حيث يشارك الأهلى فى البطولة.



مؤمن زكريا

وكلف بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق الأحمر، بمشاهدة عدة مقاطع فيديو للاعبى مونتيرى المكسيكى قبل مواجهته، يوم السبت المقبل، فى ربع نهائى كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلى جيدا لمباراة مونتيرى من خلال مشاهدة فيديوهات لمباريات بطل المكسيك للتعرف على أسلوب لعبه وطريقته فى وضعية الهجوم ووقت الاستحواذ على الكرة وطريقته في اختراق دفاع المنافسين، وكذلك طريقته فى وضعية الدفاع للتعرف على نقاط الضعف فى خطه الخلفى وأبرز المشاكل التى يستغلها منافسيه فى الوصول إلى مرماه، وكذلك على طريقة اللعب التى يعتمد عليها خافيير أجيرى المدير الفنى للفريق المكسيكى خلال قيادته لمونتيرى.

ويعانى الأهلى من غيابات مؤثرة فى صفوفه لظروف الإصابات أو تواجد اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، ويغيب عن الأهلى كل من محمد الشناوى وحمدى فتحى وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف وبدر بانون وأكرم توفيق وبيرسي تاو وصلاح محسن ومحمود متولي، وهو ما دفع الجهاز الفني للاعتماد على عدد كبير من اللاعبين الناشئين في هذه البطولة.