شكرا لقرائتكم خبر عن مترجم موسيمانى يتعافى من كورونا ويطير للإمارات للانضمام لبعثة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عمرو محب مترجم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا عبر صفحته على فيس بوك أنه فى الطريق للإمارات للانضمام لبعثة الفريق التى تشارك فى مونديال الأندية.

وكان الدكتور عمرو محب قد تخلّف عن السفر مع الأهلى للإمارات، الاثنين الماضى، للمشاركة فى مونديال الأندية بسبب إصابته بفيروس كورونا، وأجرى مترجم موسيمانى مسحة أمس جاءت نتيجتها سلبية ليقرر السفر اليوم للانضمام لبعثة الفريق فى الإمارات.



عمرو محب

على صعيد متصل أرسل النادى الأهلى قائمة لاعبيه المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، والتى تقام فى الإمارات وينطلق مشوار الفريق بها مساء السبت المقبل.

وجاءت قائمة الأهلى المشاركة فى كأس العالم للأندية كالتالي: علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول، ومحمود وحيد وكريم فؤاد وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية، ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وأفشة، وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد له السبت المقبل فى إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.