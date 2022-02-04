شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يكلف لاعبى الأهلى بمشاهدة مقاطع فيديو للاعبى مونتيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق الأحمر، بمشاهدة عدة مقاطع فيديو للاعبى مونتيرى المكسيكى قبل مواجهته، يوم السبت المقبل، فى ربع نهائى كأس العالم للأندية.

وقام محللو الأداء بالجهاز الفنى للأهلى بتقطيع الفيديوهات الخاصة بلاعبى مونتيرى وعرضها على لاعبى الأهلى لدراسة كل لاعب سيلعب عليه فى مركزه، من أجل دراسة منافسه جيدا قبل اللعب أمامه فى موقعة السبت بافتتاح مشوار الأهلى فى مونديال الأندية.

واستعد الأهلى جيدا لمباراة مونتيرى الليلة من خلال مشاهدة فيديوهات لمباريات بطل المكسيك للتعرف على أسلوب لعبه وطريقته فى وضعية الهجوم ووقت الاستحواذ على الكرة وطريقته في اختراق دفاع المنافسين، وكذلك طريقته فى وضعية الدفاع للتعرف على نقاط الضعف فى خطه الخلفى وأبرز المشاكل التى يستغلها منافسيه فى الوصول إلى مرماه، وكذلك على طريقة اللعب التى يعتمد عليها خافيير أجيرى المدير الفنى للفريق المكسيكى خلال قيادته لمونتيرى.

ويعانى الأهلى من غيابات مؤثرة فى صفوفه لظروف الإصابات أو تواجد اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، ويغيب عن الأهلى كل من محمد الشناوى وحمدى فتحى وأيمن أشرف وعمرو السولية ومحمد شريف وبدر بانون وأكرم توفيق وبيرسي تاو وصلاح محسن ومحمود متولي، وهو ما دفع الجهاز الفني للاعتماد على عدد كبير من اللاعبين الناشئين في هذه البطولة.