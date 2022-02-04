بيد أبو جبل.. مصر تتجاوز الكاميرون وتبلغ نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تمكن منتخب مصر من الفوز على نظيره الكاميروني بنتيجة (3-1) في ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021.

وبهذا الفوز بلغ الفراعنة المباراة النهائية للبطولة ليضرب موعدا مع منتخب السنغال يوم الأحد المقبل.

وابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب المصري الذي سجل له أحمد سيد زيزو ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين، فيما سجل للكاميرون فينسنت أبو بكر وأضاع هارون موكودي وجيم سليكي وكلينتون نجي، في ظل تألق محمد أبو جبل حارس منتخب مصر.

وسيلعب المنتخب الكاميروني صاحب الأرض مع بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث.

ملخص المباراة:

بدأت المباراة وسط سيطرة نسبية من لاعبي الكاميرون على الكرة دون تشكيل خطورة على مرمى الحارس محمد أبو جبل.

وجاء أول تهديد من مصر في الدقيقة التاسعة بعدما تمريرة ثنائية بين محمد صلاح وعمر مرموش لتأتي الكرة إلى قائد المنتخب ويسددها بقوة من خارج منطقة الجزاء لكنها تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى الكاميرون إلى خارج الملعب.

وبعد مرور ربع ساعة، جاء الرد من المنتخب الكاميرون بعدما توغل كارل توكو إكامبي داخل المنطقة ليرسل الكرة زاحفة أرضية ليلتقطها محمد أبو جبل حارس الفراعنة.

واستمر الضغط الكاميروني وكاد أصحاب الأرض أن يفتتحوا التسجيل في الدقيقة الـ18 عن طريق مايكل نجادو بعدما ارتطمت رأسيته بالعارضة الأفقية لمرمى منتخب مصر.

وظلت النتيجة على حالها حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ودفع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بأول تغييراته بين شوطي المباراة بإقحام محمود حسن تريزيجيه بدلا من عمرو السولية.

وبعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني، كاد منتخب مصر أن يباغت الكاميرون بعدما استغل محمد صلاح تمريرة خاطئة من مدافع الفريق ليلحق بها قبل الحارس أندري أونانا، لكن الأخير تمكن من إبعاد الكرة بعد خروجه من مرماه.

ودفع كيروش بثاني أوراقه في الدقيقة الـ63 بعدما أشرك رمضان صبحي بدلا من عمر مرموش.

وفي الدقيقة الـ68، أنقذ محمد أبو جبل مرماه من فرصة خطيرة لمنتخب الكاميرون، بعدما تصدى ببراعة لضربة حرة تم تحويلها بضربة رأسية داخل المنطقة.

وواصل منتخب الكاميرون ضغطه على نظيره المصري بعدما أطلق أندري زامبو أنجوسيا تصويبة صاروخية في الدقيقة الـ71 كادت أن تباغت محمد أبو جبل لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن وذهبت خارج الملعب.

وفي الدقيقة الـ86، دفع كيروش بكل من إمام عاشور ومهند لاشين بدلا من عمر كمال عبدالواحد ومحمد النني.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، قام الحكم بكاري جاساما بطرد البرتغالي كارلوس كيروش بعد اعتراض المدير الفني للفراعنة على القرارات التحكيمية في المباراة، مع العلم أنه حصل على بطاقة صفراء قبل دقائق من إشهار البطاقة الحمراء، ليغادر كيروش ملعب المباراة غاضبا.

وبعد الوقت المحتسب بدل الضائع، أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

وبعد مرور عشر دقائق من الشوط الإضافي الأول، سنحت فرصة لمنتخب مصر بعدما أطلق محمد صلاح تسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الكاميرون.

وكاد المنتخب أن يخطف هدفا في الدقائق الأخيرة بعدما توغل رمضان صبحي دخل المنطقة ليرسل كرة عرضية قوية، لكنه مرت أمام لاعبي منتخب مصر وذهبت إلى خارج الملعب.

ورغم مشاركته كبديل، قرر الجهاز الفني للمنتخب استبدال محمد شريف والدفع بأحمد سيد زيزو مع نهاية الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

ركلت الترجيح:

أحرز فينسنت أبو بكر الركلة الأولى للكاميرون.

وسجل أحمد سيد زيزو الركلة الأولى لمصر.

وأهدر هارولد موكودي الركلة الثانية لمنتخب الكاميرون بعدما تصدى لها محمد أبو جبل.

وسجل محمد عبدالمنعم الركلة الثانية لمنتخب مصر، ليمنح الأفضلية للفراعنة.

وأهدر جيمس ليا سيليكي الركلة الثالثة لمنتخب الكاميرون بعدما تصدى لها محمد أبو جبل.

وسجل مهند لاشين الركلة الثالثة لمنتخب مصر.

وأهدر منتخب الكاميرون الركلة الرابعة لمنتخب الكاميرون بعدما سددها كلينتون موا نجي بعيدة عن المرمى، ليفوز منتخب مصر (3-1).

تشكيل الكاميرون: أندري أونانا، كولينز فاي، جيان كارليس كاستيليتو، مايكل نجادو، نوهو تولو، صامويل إيفس أوم جويت، مارتن هونجلا، أندري زامبو أنجوسيا، مومي نجامالو، كارل توكو إكامبي، فينسنت أبو بكر.

تشكيل مصر: محمد أبو جبل، عمر كمال عبد الواحد، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.