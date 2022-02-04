شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يواجه بايونيرز وبيراميدز وديا استعدادا للاتحاد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عباس المشرف على الكرة بنادى إيسترن كومبانى أن الفريق سيخوض وديتين استعدادا لمواجهة نادى الاتحاد السكندرى فى إطار الجولة التاسعة من بطولة الدورى المقرر لها الثالثة عصر الاثنين 14 فبراير المقبل باستاد الإسكندرية.

واتفق إيسترن كومبانى على مواجهة فريق بايونيرز على ملعب الدخان فى الثانية والنصف ظهر الأحد المقبل، ومواجهة بيراميدز فى الثالثة عصر الاثنين على استاد الدفاع الجوى.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية الماضية تغييرا شاملا داخل صفوف إيسترن كومبانى بعدما قام مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس نصر عبد العزيز بالتعاقد مع 20 لاعبًا لتدعيم صفوفه المختلفة من أجل تعديل مسار الفريق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز عقب فترة التوقف الدولى.

وضم نادى إيسترن كومبانى المهاجم أحمد أمين أوفا من نادى سيراميكا وصانع الألعاب الفرنسى بليل آيت مالك من الملعب التونسي، وفراس بن عيفية جناح أيمن النجم الساحلى، على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم 2022، مع وجود بند تفعيل الشراء.

كما تعاقد مع عبد العزيز موسى ومحمد خليفة ثنائى أسوان ومحمود نعيم لاعب إنبى، أحمد حجى وعادل بدر (نيمار) وأحمد حمدين ثلاثي الاتحاد السكندري، أحمد دعدور وعماد ميهوب ثنائي بيراميدز، وحسام حسن القادم من المقاولون ومحمد رمضان من الإنتاج الحربي وعمر أحمد فاروق ميره خط وسط سموحة، بالإضافة إلى ثلاثي دفاع القناة أحمد جودة، أحمد حمزاوي، محمد صالح على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم 2022.

فى حين تعاقد النادى مع اللاعب طرابلسى القادم من الصفاقسى التونسى لمدة خمس مواسم حتى 2026، وأيمن السيد غباشى من نادى النجوم لمدة موسم ونصف حتى نهاية 2023، ويوسف رمضان مهاجم شيكاغو سوكر لمدة موسم وحتى نهاية 2023.

و رحل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوى بصفة نهائية عرفة السيد وأسامة عزب وصلاح عاشور وعاصم سعيد وعماد الدين حمدي ومحمود صقر ومحمد عصام ومصطفى سعيد ومحمد علي أبو سريع وكريم خميس ومحمد عماد الفيل وعلاء عباس وبكر فتحي وكمال شريف، وعلى سبيل الإعارة اللاعب محمد حسن.