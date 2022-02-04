شكرا لقرائتكم خبر عن براون يدرس بدائل دونجا وفيرناندو فى نصف نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الأرجنتينى خوان براون المدير الفنى للإسماعيلى البدائل المتاحة أمامه لتعويض غياب الثنائى محمود عبد العاطى "دونجا" والأرجنتينى دييجو فيرناندو عن مباراة نصف نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر إقامتها فى شهر يونيه المقبل للإيقاف.

وحصل دونجا على ثلاث إنذارات خلال لقاءات الأهلى والمقاولون العرب والجونة بجانب تعرض فيرناندو للطرد فى المباراة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة.

وصعد الدراويش إلى نصف النهائى بعدما اعتلى صدارة المجموعة الثانية فى الجولة الختامية بعد الفوز على الجونة بأربعة أهداف مقابل هدفًا مساء الاثنين الماضى على ملعبه بالإسماعيلية مستغلا تعثر سموحة الذى تعرض للهزيمة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدفًا.

ويتواجد مع الدراويش فى نصف نهائى كأس الرابطة فيوتشر وغزل المحلة والذين تأهلوا كأول المجموعة الأولى والثالثة، بينما صعد إنبى كأفضل ثانى فى الثلاث مجموعات خلال البطولة التى تقام لأول مرة هذا الموسم، بسبب توقف مسابقة الدورى العام، لانشغال منتخب مصر المشارك حاليا فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.