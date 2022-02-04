شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يترقب توقيع عقود التجديد مع الشعباني خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتمت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، الاتفاق مع معين الشعباني المدير الفني للفريق، على التجديد لموسم جديد ينتهي بنهاية موسم 2023/2022، ومن المقرر أن يتم توقيع العقود رسميا خلال الأيام القليلة القادمة.

وأنهت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، اجراءات قيد 7 لاعبين بالقائمة الإفريقية للفريق، وذلك استعداد لمواجهة القطن الكاميروني في انطلاق دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وجاءت قائمة اللاعبين السبعة كالتالي: أحمد الشيخ ، أحمد حمودي ، أسامة الجزار ، عمرو مرعي ، الياس الجلاصي ، ياسر حامد ، هيثم العيوني.

وكانت اللجنة السباعية قد كثفت جهودها قبل غلق باب القيد الشتوي من أجل حل أزمة المديونيات المتأخرة لاتحاد الكرة، حيث دفعت اللجنة جزءا من المستحقات وتم جدولة باقي الديون حتى يتم قيد الصفقات الثلاث الجديدة التي أبرمها النادي البورسعيدي في الميركاتو الشتوي، وهم: هيثم العيوني وياسر حامد وعمرو عبد الفتاح عموري.

وتطير بعثة النادي المصري إلى الكاميرون يوم 10 فبراير الجاري استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني في انطلاق دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن يسافر محمود جابر المدير الادارى يوم 8 من الشهر نفسه للاعداد لوصول البعثة ، ويرتب حجز الفنادق ووسائل المواصلات وملاعب التدريب.