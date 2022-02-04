شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حلول أمام موسيماني لتعويض اللعب بدون مهاجم في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني مصير الفحص الطبي الذي سيخضع له حسام حسن مهاجم الفريق الأحمر لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة فريقه ضد مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويحاول الجهاز الفني للأهلي ايجاد أكثر من حل لتعويض أزمة اللعب بدون مهاجم في مونديال الأندية حال تأكد صعوبة مشاركة حسام حسن أساسيا في مباراة مونتيري وهو الاتجاه الأقرب.

ويفاضل موسيماني بين أكثر لاعب للاعتماد عليه في خط الهجوم وهم وليد سليمان والذي لعب هذا المركز في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بكأس الرابطة، والثاني هو طاهر طاهر الذي حاول تجربته في هذا المركز خلال التدريبات وفي بعض المباريات السابقة.

والحل الأخير هو الاعتماد على أحمد سيد غريب في هذا المركز، لاسيما أنه حصل على دفعة معنوية بعد مشاركته في مباريات كأس الرابطة، ويرغب أيضا في تجهيزه للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعدما تم قيده في القائمة الإفريقية.