شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يخصص فقرة جديدة للتدريب على ركلات الترجيح قبل مواجهة مونتيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى جانبا من مران الليلة لتدريب لاعبيه على ركلات الترجيح خوفًا من اللجوء لها فى مواجهة مونتيرى المكسيكى، المقرر لها غداً بافتتاحية مبارياته بكأس العالم للأندية.

وينوى موسيمانى تخصيص عدد من اللاعبين فى التدرب على التصويب على ركلات الترجيح إذا ما انتهى الوقت الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل بين الفريقين، ويعد أبرز اللاعبين المتخصصين فى تسديد ركلات الجزاء على معلول وأفشة واليو ديانج وغيرهم من باقى المجموعة الذين سيتدربون على تسديد ركلات الترجيح.

وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى على الاطلاع على الحالة الصحية للمغربى بدر بانون مدافع الفريق الأحمر على هامش سفره إلى الإمارات لمؤازرة زملائه خلال مشاركتهم فى كأس العالم للأندية، فى ظل غيابه عن المشاركة فى البطولة لمعاناته من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

ويحتاج بدر بانون فترة راحة وعدم بذل أى جهد لمدة شهر ونصف قبل أن يشارك تدريجيا فى تدريبات الأهلى قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وأعرب بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن سعادته بالتواجد فى معسكر الفريق بالإمارات ضمن الاستعدادات لكأس العالم للأندية.

بدر بانون قال "الحمد لله على كل شىء، فإن الإصابة قضاء وقدر، وأنا حاليًّا بصحة جيدة، وأود أن أطمئن جماهير الأهلى أنى الحمد لله فى حالة جيدة الآن".

وأتم بدر بانون تصريحاته: "تابعت لقاء مصر والمغرب الذي دار في إطار من الأخوة والمحبة بين الأشقاء العرب، واليوم أنا هنا لمؤازرة إخوتي في كأس العالم للأندية".