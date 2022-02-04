شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يعود للتدريبات اليوم استعدادا لاستنئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الجمعة فريق الاتحاد السكندرى للتدريبات بعد الراحة التى حصل عليها الفريق، واستمرت 4 أيام بناء على قرار حسام حسن المدير الفني للفريق .

ويتدرب الفريق استعدادا لاستئناف الدورى ومواجهة ايسترن كومبانى عقب توديع كأس رابطة الأندية رغم فوزه الأخير على فيوتشر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة .

ومن جانبه أكد حسام حسن أنه أغلق صفحة كأس الرابطة والاستعداد بشكل قوى لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز والذى يخطط الجهاز الفني للدخول في المربع الذهبى خاصة بعد توفير كافة الإمكانيات للفريق .

ويلتقى الاتحاد السكندرى مع ايسترن كومبانى يوم 14 فبراير المقبل فى الجولة التاسعة للدورى.