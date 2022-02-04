شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال الأندية.. عدلى وعبد الحفيظ يمثلان الأهلى بالاجتماع الفنى لمباراة مونتيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق، اليوم الجمعة المارد الأحمر فى الاجتماع الفنى الخاص بمباراة مونتيرى المكسيكى ويشارك فى الاجتماع الفنى مسئولو بطل المكسيك ووفد الاتحاد الدولى لكرة القدم، الذى يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة؛ للاتفاق على كل الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زى الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.

وعلى نفس الوتيرة يحضر كل من بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ووليد سليمان كابتن الفريق، اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مونتيرى المكسيكى ، وتأكد عدم لحاق لاعبي الأهلي الدوليين بمباراة الفريق أمام مونتيري، بعد تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة حاليا فى الكاميرون، وهو ما يجعل الجهاز الفني للفريق الأحمر يبنى خططه على لعب مباراة بطل المكسيك في غياب لاعبي الأهلي الدوليين.

وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى على الاطلاع على الحالة الصحية للمغربى بدر بانون مدافع الفريق الأحمر على هامش سفره إلى الإمارات لمؤازرة زملائه خلال مشاركتهم فى كأس العالم للأندية، فى ظل غيابه عن المشاركة فى البطولة لمعاناته من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

ويحتاج بدر بانون فترة راحة وعدم بذل أى جهد لمدة شهر ونصف قبل أن يشارك تدريجيا فى تدريبات الأهلى قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وأعرب بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن سعادته بالتواجد فى معسكر الفريق بالإمارات ضمن الاستعدادات لكأس العالم للأندية ، وقال بانون قال "الحمد لله على كل شىء، فإن الإصابة قضاء وقدر، وأنا حاليًّا بصحة جيدة، وأود أن أطمئن جماهير الأهلى أنى الحمد لله فى حالة جيدة الآن".

وقال بدر بانون إن الأهلى يخوض منافسات قوية للغاية بداية من مباراة مونتيرى، وأتمنى التوفيق لزملائى فى مشوار البطولة لتحقيق ميدالية أفضل من العام الماضى.

وأتم بدر بانون تصريحاته: "تابعت لقاء مصر والمغرب الذي دار في إطار من الأخوة والمحبة بين الأشقاء العرب، واليوم أنا هنا لمؤازرة إخوتي في كأس العالم للأندية".