شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يضع برنامجاً خاصاً لتجهيز الخماسي الجديد في فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، برنامجاً خاصاً لتجهيز خماسي الفريق الجديد، من أجل إعدادهم للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة، حيث يستعد فيوتشر لاستئناف مباريات الدوري العام وكذلك نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية.

واستأنف فريق فيوتشر تدريباته، وذلك بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 24 ساعة، وذلك عقب الخسارة من الاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة، بنتيجة 2/1.

وشهد مران فيوتشر مشاركة الصفقات الخمسة الجديدة التي ضمها النادي في يناير الماضي وهم: أليو نداي، صالح شحادة، سليمان خالد، مروان الصحراوي، وعبد الرحمن مانو إعارة من الأهلي.

وفي المقابل وافق فيوتشر على إعارة محمد علاء لالا، وكريم عرفات إلى المقاصة، والغاني دياوسي تايلور إلى المريخ السوداني، بالإضافة إلى الموافقة على قطع إعارة محمد عبد المنعم وعودته للأهلي.

كما مدد فيوتشر استعارة كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي، لمدة موسم إضافي.

يذكر أن فيوتشر تأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، برفقة غزل المحلة وإنبي والإسماعيلي، وكان فيوتشر قد حصد 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات بدور المجموعات.