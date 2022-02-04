شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى مهنئا زملاءه: مبروك يا رجالة وربنا يكملها بخير وتكون البطولة من نصيبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم أحمد حجازى، مدافع المنتخب المصرى، زملاءه اللاعبين بالفوز على الكاميرون والتأهل لنهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية ومواجهة السنغال، داعيا الله أن يكملها بالخير ويتوج المنتخب بالفوز بالبطولة.

وكتب حجازى، عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله ومبروك يا رجالة مصر، إن شاء الله ربنا يكملها علي خير وتكون البطولة من نصيبنا"، مضيفا: "بشكر كل الناس على رسائل الدعم والاطمئنان على الإصابة.. دعواتكم".



حجازى

وصعد منتخب مصر إلى نهائى أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، على الملعب الأولمبى بالعاصمة الكاميرونية ياوندى فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبى ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين وبعد انتهائهما بالتعادل السلبى أيضاً لجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.