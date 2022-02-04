منتخب مصر يطالب بتأجيل المباراة النهائية لكأس الأمم أمام السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

طالب ضياء السيد عضو الجهاز الفني لمنتخب مصر بتأجيل نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال لمدة 24 ساعة، ورفض التعليق على أداء التحكيم خلال البطولة قائلًا بأن فريق الفراعنة عانى في العديد من المباريات.

وقال ضياء السيد في المؤتمر الصحفي عقب تجاوز الكاميرون بركلات الترجيح: "مصر دائما مرشحة من أجل الفوز بالبطولة لأننا الفريق الأكثر تحقيقا للبطولة الأفريقية، وأرغب في شكر الفريق واللاعبين على الوصول للنهائي رغم كل الصعوبات التي واجهها الفريق".

وتابع: "نحن الفريق الوحيد في البطولة الذي لعب 3 مرات الوقت الإضافي، لكن هناك إصرار وتصميم من اللاعبين، والجانب البدني جيد للغاية علاوة على التأسيس الجيد للاعبين في الأندية".

وامتدح عناصر الفريق على ما قدموه من جهد، قائلًا: "هذا الأمر يؤكد على إصرار اللاعبين بقيادة محمد صلاح على الطاقة التي يمنحها لكل الفريق، وأشكر كيروش لأنه مدرب كبير ولديه خبرة سنوات وأرغب في إهداء الفوز له ولروجر الذي تعرض للإيقاف المباراة الماضية".

ورفض التعليق على أداء حكم المباراة بكاري جاساما: "لا أرغب في الحديث عن التحكيم لأننا نعاني في البطولة بشكل كبير جدا لكن إصرار اللاعبين يجعلنا نغير الأوضاع على أرض الواقع بوجود قائد محنك محمد صلاح ومدرب كبير والجمهور المصري الذي يصلنا احساسه بالرغم من وجودنا في الكاميرون من خلال الجزء الذي يأتي لمشاهدة المباريات".

وطالب بتعديل موعد المباراة النهائية: "أرجو من الكاف مراجعة الموقف الخاص بالنهائي لوجود يوم زيادة لدى السنغال، ومن أجل العدالة للكرة الأفريقية وخوض نهائي قوي أتمنى تعديل موعد النهائي من الأحد للإثنين كما تم تقديم مباراة المركز الثالث من الأحد للسبت".

أما عن رأيه في أداء قائد الفريق فقال: "محمد صلاح ليس أفضل لاعب في الفريق فقط، لكنه الأفضل في العالم حاليا، ووجوده فقط في الملعب يصنع تحولات كثيرة للغاية في أفكار الفريق المنافس، هو قائد داخل الملعب وخارجه والأداء الذي يقدمه يجعل الخصم يفكر بطريقة سلبية وهذا هام بالنسبة لنا وإن شاء الله يعود بالكأس ويمنحنا الفوز في النهائي".

وتحدث عن هوية من اختار مسدد ركلات الترجيح في ظل طرد كيروش: "عملية اختيار مسدد ركلات الترجيح منظمة، لقد تدربنا على ركلات الترجيح ونعمل ترتيب اللاعبين إلا في حالة وجود لاعب لا متعب لا يمكنه التسديد لكن الأسماء تكون مجهزة من 1 إلى 20، وتدربنا على كل هذا ورتبناه بشكل جيد بفضل وجود مدرب صاحب خبرة كبيرة لا يترك شيء للصدفة".

وواصل: "أسلوب اللعب لا يتغير في لحظة، من الممكن أن يغيب المدرب لكن هناك أساس وعمل نقوم به، ونحن كمساعدين لا نقوم بشيء خارج النظام الموضوع لذلك لم يحدث تعديل في الأسلوب عقب خروجه، لأنه ما فائدة المساعدين لو لم ينفذوا كلام المدرب ويساعدوه وهذه الأمور بسيطة للغاية فنيا بالنسبة لنا".

واختتم بإبداء رأيه في المنافس، قائلًا: "الكاميرون فريق كبير وفريق منظم وهو المنظم للبطولة ومعه جمهوره، لكننا لعبنا مباراة أكبر، وعندما تصل المباراة للركلات الترجيح تعلم أن كل فريق تفوق على الأخر بعض الوقت، لكننا نحترم الكاميرون وقبل المباراة مدربنا قال أنه لا يوجد خوف لكن هناك احترام للكاميرون ونجوم الكاميرون، وعندما تحترم المنافس تتفوق بإمكانات لاعبي الفريق".