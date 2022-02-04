الامارات | بيرنارد.. رحلة صحراوية قبل استئناف الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن بيرنارد.. رحلة صحراوية قبل استئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب الشارقة، البرازيلي بيرنارد مقطع فيديو على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو (إنستغرام)، أثناء ذهابه في رحلة صحراوية في دبي مع أصدقائه، مبدياً إعجابه بالأجواء وجمال الطبيعة، وذلك قبل استئناف مسابقة دوري أدنوك اليوم.

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