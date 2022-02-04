الامارات | الجزيرة يحجز موعداً لسهرة كروية مع الهلال

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يحجز موعداً لسهرة كروية مع الهلال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب فريق الجزيرة موعداً مع الهلال السعودي في الدور الثاني لمسابقة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بفوزه الثمين على ضيفه بيراي التاهيتي 4-1، أمس، على استاد محمد بن زايد في انطلاقة المسابقة العالمية التي تحتضنها أبوظبي للمرة الخامسة في التاريخ.

ولم يجد «فخر أبوظبي» أي صعوبة تذكر في حجز بطاقة التأهل للدور الثاني، إذ سيطر على مجريات اللقاء طولاً وعرضاً، خصوصاً في الشوط الأول، وقدم لاعبوه مستوى متوازناً ما بين الدفاع والهجوم، واستغلوا الأخطاء البدائية لمنافسهم الذي اكتفى بمجاراة لاعبي الجزيرة خلال الشوطين.

وستكون المباراة التي ستجمع بين الجزيرة وضيفه الهلال بعد غد في الساعة 20:30، بمثابة فرصة أمام «فخر أبوظبي» لرد الدين لـ«الزعيم»، إذ إن المباريات الأربع التي جمعتهما في دوري أبطال آسيا عامي 2011 و2016 لم يتذوق فيها الجزيرة طعم الفوز، فقد خسر في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء واحد.

وكان لافتاً عودة المهاجم الدولي علي مبخوت للظهور مجدداً مع الجزيرة بعد أن غاب عن الملاعب فترة طويلة وتحديداً منذ مشاركة المنتخب في كأس العرب، وحظي مبخوت بتحية الجماهير التي وقفت في المدرجات وتغنت باسمه لحظة مشاركته بديلاً منتصف الشوط الثاني.

وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد قص المهاجم زايد العامري شريط الأهداف في الدقيقة 5، وأضاف زميله أحمد العطاس الهدف الثاني في الدقيقة 25، وعزز الصربي ميلوس كوسانوفيتش تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث في الدقيقة 41.

وانطلق الشوط الثاني بضغط من الضيوف الذين نجحوا في تقليص الفارق بعد أن سجل مدافع الجزيرة ربيع محمد هدفاً بالخطأ في مرماه 48، لكن الجزيرة سجل الهدف الرابع بواسطة عبدالله ديابي في الدقيقة 64.

• علي مبخوت يعود للظهور مع الجزيرة بعدما غاب عن الملاعب فترة طويلة.

• الجزيرة لم يتذوق طعم الفوز على الهلال في المباريات الأربع بدوري أبطال آسيا.

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