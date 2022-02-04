الامارات | خيول «غودولفين» تطارد اللقب الثامن في «بلانشين»

شكرا لقرائتكم خبر عن خيول «غودولفين» تطارد اللقب الثامن في «بلانشين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتطلع خيول «غودولفين» إلى تحقيق اللقب الخامس على التوالي، والثامن تاريخياً، في بطولة «بلانشين» للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2»، لمسافة 1800 متر عشبي، حين تخوض اليوم تحدي الشوط السابع والختامي في رابع سباقات الموسم الجديد من «كرنفال كأس دبي العالمي»، الذي يُقام على مضمار ميدان في دبي، وترعى أشواطه «لونجين»، بإجمالي جوائز تبلغ مليوناً و5000 دولار، وينافس على ألقابها 62 من نخبة الخيول المحلية والدولية. ويشهد السباق إقامة ثلاث بطولات رئيسة تحمل التصنيف الرفيع، في الشوط الافتتاحي والرابع والخامس.

وتدفع «غودولفين» بست من المهرات والأفراس لنيل لقب «بلانشين»، منها «كريتيف فلير» و«ويدينغ دانس» تحت إشراف المدرب شارلي أبلبي، لانتزاع لقبه الرابع على التوالي في البطولة، فيما يدفع المدرب سعيد بن سرور، المتوج بهذه البطولة في 2018 مع «برومسينغ رومانس» بأربع أفراس هي «سوفت ويسبر» بطلة «1000 غينس» للعام الماضي، و«دبي لاف» و«ستانينغ بيوتي» و«لاست لوك». وتصطدم طموحات ممثلات الشعار الأزرق، بتواجد كوكبة من صاحبات الإنجازات في سباقات التصنيف الرفيع، تتقدمها بطلتا «كيب فيردي» يناير الماضي، و«الأوكس الإماراتي» في نسخة 2021، الفرس «بيفينسي باي» المملوكة لـ«جوليا وجوناثان إيسيب» بإشراف المدرب هيرو شيميزو، و«مناسك» بشعار «إسطبلات الراشد» وإشراف المدرب دووغ واطسون.

في المقابل، من أبرز المرشحين للقب الشوط الافتتاحي، يظهر «أر بي فرنش دود» المملوك لـ«بارلي للسباقات»، والساعي للحفاظ على لقبه، لكنه يواجه منافسة قوية من «براق» بشعار «ياس للسباقات».

جولة «تحدي آل مكتوم» تبحث عن بطلٍ جديد

تبحث ثانية جولات «تحدي آل مكتوم» للخيول المهجنة الأصيلة في نسخة 2022، عن بطل جديد، في ظل غياب حامل لقب نسخة العام الماضي «سالوت ذا سولجر» المملوك لـ«فيكتوريوس للسباقات». وتشهد الجولة مشاركة 12 من نخبة جياد مسافة 1900 متر رملي، يبرز منها «فور ذا توب» بشعار «آر آر آر للسباقات»، بجانب الجواد الأميركي «هوت رود تشارلي» في ظهوره الأول على مضمار ميدان، ويبرز في القائمة أيضاً «النفود» بشعار «إسطبلات الرشيد».

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