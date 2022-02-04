الامارات | «آسيوي الشطرنج» يطلق دورة المنظمين للناطقين بـ «العربية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «آسيوي الشطرنج» يطلق دورة المنظمين للناطقين بـ «العربية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج على منصة (زووم)، الدورة الدولية للمنظمين في مجال الشطرنج باللغة العربية عبر الإنترنت، بالتعاون مع لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي، لتأهيل عدد من المنظمين في مختلف البلدان الناطقة باللغة العربية في قارة آسيا. ويحاضر فيها المحاضر الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للشطرنج.

وتأتي تلك الخطوة في إطار خطة نشاط الاتحاد الآسيوي للشطرنج لعام 2022 وضمن نطاق برامجها التدريبية بالتعاون مع الاتحاد الدولي، ويتضمن برنامج الدورة عدداً من المحاور الرئيسة تتمثل في قواعد التقويم لبرنامج بطولات الشطرنج، واللوائح العامة للمسابقات والبطولات الخاصة، والجوائز السنوية لبطولات الاتحاد الدولي. وستنطلق من 22 وحتى 25 من الشهر الجاري.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news