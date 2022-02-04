الامارات | نجوم «أستراليا المفتوحة» يشاركون في «دبي للتنس»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم «أستراليا المفتوحة» يشاركون في «دبي للتنس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بطولة سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة مجموعة من أبرز نجوم التنس على مستوى العالم في النسخة المقبلة، لاسيما اللاعبين الذين قدموا أداءً مميزاً ضمن منافسات بطولة أستراليا المفتوحة، البطولة الأولى لموسم 2022. وتشهد المنافسات عن فئة السيدات مشاركة معظم اللاعبات الـ20 الأفضل على مستوى العالم، بمن فيهن أربع فائزات سابقات باللقب، وحاملة اللقب غاربيني موغوروزا، كما تنضم إلى المنافسات نجمات شاركن أخيراً في بطولة أستراليا.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، في تصريح صحافي: «نرحّب بمشاركة خمسة فائزين سابقين بلقب بطولة دبي، إضافة إلى لاعبين قدموا أداءً مميزاً في مشاركاتهم السابقة في البطولة».

وتتحفز شفيونتيك للمنافسة على لقب البطولة، بعد اكتسابها ثقة كبيرة، لاسيما بعد وصولها إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة. وتشمل قائمة المشاركات أيضاً جيسيكا بيجولا، التي وصلت إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، وخسرت أمام أشلي بارتي التي نجحت في تحقيق لقب البطولة في نهاية المطاف. وتشارك في البطولة أيضاً باربورا كريجسيكوفا، التي نجحت في الوصول إلى نهائي البطولة في دبي العام الماضي، وقدّمت أداءً رائعاً في ملبورن، واستطاعت الوصول إلى المباراة النهائية في سيدني.

وعلى مستوى بطولة الرجال التي تحتفي بالذكرى الـ30 لها، يشارك أكثر من أربعة من لاعبي جولة رابطة محترفي التنس، ممن نجحوا في الوصول إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، بمن فيهم غاييل مونفيس، ويانيك سينر. وتضم القائمة أيضاً كلاً من أصلان كاراتسيف، حامل لقب بطولة دبي 2021، وكارين خاشانوف، ومارين سيليتش.

يذكر أن أسعار تذاكر البطولة تبدأ من 55 درهماً إماراتياً، وتتوافر على الإنترنت، وأيضاً في ملعب دبي لكرة المضرب اعتباراً من الثامن من فبراير. وسيتم تطبيق القيود، حيث تقتصر نسبة الحضور على 80% من سعة الملعب فقط.

وتنطلق البطولة بفعالية رابطة محترفات التنس، التي تستمر بين 14 و19 فبراير، ثم تستكمل جدول أنشطتها بين 21-26 فبراير، مع الاحتفالات بالدورة الـ30 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس كجزء من منافسات جولة رابطة محترفي التنس 500 نقطة.

• أسعار تذاكر البطولة تبدأ من 55 درهماً.. وينطلق الحدث ببطولة السيدات 14 الجاري.

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