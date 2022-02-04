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الامارات | 7 مليارات يورو خسائر تكبدتها الأندية الأوروبية بسبب «كورونا»

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زيوريخ ■ رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أن جائحة فيروس كورونا كلفت الأندية الأوروبية سبعة مليارات يورو (7.91 مليار دولار) على مدار موسمين، مع زيادة رواتب اللاعبين بنسبة 2%، لتصل إلى 11.9 مليار يورو خلال تلك الفترة. وبلغت خسائر أندية دوري الأضواء نحو أربعة مليارات يورو في 2021، ارتفاعاً من ثلاثة مليارات في 2020.

وتسببت إقامة المباريات دون جماهير في الجزء الأكبر من الخسائر، حيث تراجعت مبيعات التذاكر بنسبة 88% في موسم 2020-2021، كما تراجعت إيرادات الانتقالات بنسبة 40%. وأضافت وسائل إعلام بريطانية أن الدراسة، التي تضمنت 724 نادياً في 54 بطولة أوروبية، أوضحت أن الأندية خسرت 900 مليون يورو نتيجة تعويض وسائل البث، كما تراجعت إيرادات الرعاة بمقدار 1.7 مليار يورو. لكن ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا قال إن هناك ما يدعو للتفاؤل بعودة الجماهير إلى الملاعب.

• الجزء الأكبر من الخسائر كان بسبب إقامة المباريات دون جمهور.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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