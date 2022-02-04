الامارات | الشامسي: لا أسماء رنانة في «الميركاتو الشتوي».. الصفقات الجديدة لتكملة النواقص

شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي: لا أسماء رنانة في «الميركاتو الشتوي».. الصفقات الجديدة لتكملة النواقص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وكيل اللاعبين وليد الشامسي أن الفترة الثانية لانتقالات اللاعبين المحليين والأجانب (الميركاتو الشتوي) التي انتهت الثلاثاء الماضي خلت من أي أسماء رنانة ومعروفة أو صفقات كبيرة، مشيراً إلى أن التعاقدات كانت عادية، وليس فيها لاعبون أصحاب إمكانات عالية، وجاءت فقط لملء الشواغر سواء على صعيد اللاعبين المواطنين أو الأجانب، مشدداً على أنه حتى القيمة السوقية للاعبين الذين تم استقطابهم كانت أيضاً بأرقام عادية، ولم تصل القيمة السوقية لأي من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم أخيراً إلى نحو أربعة أو خمسة ملايين يورو، كما جرت العادة في المواسم السابقة في الدوري الإماراتي، مرجعاً عدم تعاقد الأندية مع صفقات من العيار الثقيل إلى أن بعض الأندية لا تريد المغامرة بالتعاقد مع لاعبين بمبالغ كبيرة في الانتقالات الشتوية لفترة ستة أشهر فقط، أي في الدور الثاني للدوري، حتى تقوم باختبارهم، وذلك خشية عدم ظهورهم بالمستوى الفني المطلوب، والسبب الثاني يعود إلى خفض ميزانيات بعض الأندية في الفترة الماضية.

وقال وليد الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «كانت هناك صفقات لكنها لم تكن بالمستوى الذي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك أندية كبيرة قامت بعقد صفقات جديدة، لكننا لم نسمع بها، كونها كانت أسماء عادية وليست شهيرة يمكن أن تغير شكل هذا الفريق أو ذاك في دوري المحترفين».

وتمثلت أبرز الصفقات الشتوية الأخيرة في تعاقد العين مع المهاجم الكولومبي دانييلو بعقد يمتد حتى 2023، وتعاقد النصر مع البرازيلي ويسلي براغا، والباراغوياني ماس صامويل في فئة المقيمين، وضم نادي شباب الأهلي كذلك اللاعبين البرازيليين غوستافو أوليفيرا وكايكي سواريز، وضم الوحدة البرتغالي أدريان سيلفا لموسمين، فيما ضم نادي الظفرة البرازيلي جيليرمي أوجستو، وكذلك البرازيلي لوكاس كانيدو، بجانب كل من البرازيلي جواو ماركوس، والغاني ليواردو أوفور في فئة المقيمين.

وتعاقد الوصل مع البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا، والمدافع ألكسندر فاسيليافيج في فئة المقيمين. فيما ضم خورفكان الغاني بنجامين إيم، والبرتغالي إيلتون بوا، بجانب البرازيلي سايمون كابرال في فئة المقيمين، وضم نادي اتحاد كلباء اللاعب الكولومبي جرسيس مورينو.

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