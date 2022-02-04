الامارات | خلف الغيث ينتزع لقب كأس الفهيدي للقدرة في سيح السلم

شكرا لقرائتكم خبر عن خلف الغيث ينتزع لقب كأس الفهيدي للقدرة في سيح السلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الفارس خلف أحمد الغيث، أمس، لقب كأس الفهيدي للقدرة، والذي امتد على مسافة 119 كيلومتراً، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 131 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة. وحسم الغيث اللقب، رغم أنه جاء في المركز الـ27 في المرحلة الأولى على صهوة الجواد «فوغ تريو» المملوك لإسطبلات جميرا، بينما تقدم إلى المركز الـ11 في المرحلة الثانية، ثم صعد إلى المركز السادس في المرحلة الثالثة، قبل أن يقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة مسجلاً 4:15:52 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد الحربي، على صهوة الجواد «غا أروش بين تانغو» المملوك إلى إسطبلات «إف 3»، بزمن قدره 4:15:54 ساعات، وتبعه في المركز الثالث الفارس سعيد أحمد الشامسي، على صهوة الجواد «هودينيس فاير» المملوك لإسطبلات «إم 7» بزمن قدره 4:18:57 ساعات.

وكانت مراحل السباق، قد شهدت في الأولى، تصدر الفارس الهندي أوغام سينغ لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «التي دو ريل» المملوك لإسطبلات ند الشبا، وحال ثانياً الفارس سعيد المهيري على صهوة الجواد «برونكس» المملوك لإسطبلات «إم 7».

في المقابل شهدت المرحلة الثانية، لمسافة 35 كيلومتراً تقدم الفارس سعيد الشامسي، من الثالث إلى الصدارة، وقفز الفارس علي الزرعوني، من المركز العاشر إلى الثاني على صهوة الجواد «واترلي»، المملوك لإسطبلات البوادي. وحافظ الفارس سعيد الشامسي، على الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كيلومتراً، وجاء في المركز الثاني الفارس حمدان المري متقدماً من الرابع، قبل أن يحسم اللقب الفارس خلف الغيث في المرحلة الأخيرة.

• سعيد الحربي حل في الوصافة والشامسي في المركز الثالث.

• 131 فارساً وفارسة شاركوا في السباق الذي امتد أمس على مسافة 119 كيلومتراً.

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