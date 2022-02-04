الامارات | مواجهات صعبة تنتظر متصدر ووصيف «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات صعبة تنتظر متصدر ووصيف «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف ملاعب الهواة سبع مباريات ضمن الجولة 18 لدوري الدرجة الأولى، فيلتقي غداً، الجزيرة الحمراء مع «ستي» ومسافي مع العربي، بينما يلعب بعد غد الفجيرة مع الرمس، و«غلف إف سي» مع دبا الحصن، ومصفوت مع حتا، والذيد مع البطائح، ودبا الفجيرة مع التعاون.

وتخوض أندية دبا الفجيرة (43 نقطة)، والعربي (41 نقطة)، ودبا الحصن (34 نقطة)، والبطائح (31 نقطة)، مباريات صعبة بينما سيغيب الحمرية (38 نقطة) عن مباريات الجولة للراحة الإجبارية.

ويتطلع دبا الحصن إلى استغلال عدم خوض الحمرية للمباراة بسبب الانتظار، لتحقيق الفوز على «جلف إف سي» في مواجهة صعبة أخرى والانتقال للمركز الثالث.

من جهته، قال المدرب المواطن محمد الطنيجي لـ«الإمارات اليوم» إن «مواجهتي المتصدر والوصيف ستكونان صعبتين بسبب الضغوط النفسية وملاعب المنافسين وأسلوب اللعب الدفاعي للخصوم».

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