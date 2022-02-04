الامارات | «أبوظبي البحري» يعتمد تصميم شعار الدمج

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي البحري» يعتمد تصميم شعار الدمج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد نادي أبوظبي للرياضات البحرية الهوية المؤسسية الجديدة لاندماج الأندية البحرية والشعار الجديد للنادي. وجاء اعتماد الشعار كي يكون هوية مميزة للنادي ويتمثل في علم الدولة ورمز المرساة للسفينة وأمواج البحر والمحيط ورمز البوصلة بالإضافة إلى هيكل القوارب الشراعية والعلم الشطرنجي. وقال نائب رئيس مجلس إدارة النادي، العضو المنتدب، أحمد ثاني الرميثي في تصريح صحافي، إن اعتماد الشعار الجديد يعزز من مسيرة العمل في الإرتقاء وتطوير الرياضة البحرية في العاصمة أبوظبي، والعمل أيضاً على تسهيل الأعمال وتحقيق الأهداف المختلفة التي يعتزم النادي تحقيقها في الفترة المقبلة. وقال: «الشعار يعكس الهوية البحرية للمنطقة ويجمع بين الرياضات التراثية والمحلية والدولية، وهو يكمل المسيرة التي يعمل النادي والكيان على تحقيقها في ما هو قادم، وشدد الرميثي على أن العمل للمجموعة ككيان واحد متواصل في سبيل تحقيق الأفضل للرياضة البحرية الإماراتية وبشكل مستمر».

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