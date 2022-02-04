شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يضع برنامجا خاصا لتجهيز لاعبى المقاولون فى فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، برنامج خاص لتنفيذه على مدار اليومين حيث تم تكليف الجهاز المعاون بتنفيذ فقرات خاصة مع استمرار تأهيل المصابين لتجهيزهم للمباريات.

وأعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة جدول مباريات الدوري حتى انتهاء الدور الأول، واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وعاد الفريق للتدريبات، بعد راحة 24 ساعة عقب مباراة المقاولون العرب الأخيرة ضد سموحة، في الجولة الخامسة والأخيرة من عمر مسابقة كأس الرابطة.





وجاءت مباريات المقاولون العرب كالتالي-

غزل المحلة× المقاولون العرب.. 15 فبراير الساعة 3:00.. ملعب غزل المحلة.. الجولة 9

المقاولون العرب × سموحة21 فبراير الساعة 5:30.. ملعب المقاولون العرب.. الجولة 10

فيوتشر × المقاولون العرب 25 فبراير الساعة 5:30ملعب السلام .. الجولة 11

المقاولون × بيراميدز 4 مارس الساعة 5:30 بملعب المقاولون العرب.. الجولة 12.

الجونة × المقاولون العرب 10 إبريل الساعة 9:30 بملعب الجونة.. الجولة 13

المقاولون العرب × مصر للمقاصة 14 إبريل بملعب المقاولون الساعة 9:30 الجولة 14

فاركو × المقاولون العرب 18 إبريل الساعة 9:30 بملعب الاسكندرية.. الجولة 15

المقاولون العرب × الاتحاد 26 إبريل بملعب المقاولون العرب الساعة 9:30.. الجولة 16

المصري × المقاولون العرب 1 مايو بملعب برج العرب الساعة 9:30.. الجولة 17.