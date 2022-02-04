محمد الشناوى: ربنا وفقنا وكنا قد كلامنا وإن شاء الله نكمل فرحتكم بالكأس

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد الشناوى، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفراعنة إلى المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وكتب الشناوي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "من أول يوم اتفقنا كلنا نقعد لحد آخر يوم في البطولة، وربنا وفقنا وكنا قد كلامنا. لعيبة المنتخب كانوا رجالة وعدينا أكتر من ماتش صعب ورا بعض بثبات. مبروك للجمهور المصرى وإن شاء الله نكمل فرحتكم بينا بالكأس".



محمد الشناوي

وضرب المنتخب الوطني موعداً في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وتوقع ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الانجليزي، قبل بدء البطولة، مواجهة المنتخب المصري في النهائي، وقال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) عبر "تويتر": "أود توجيه رسالة للصديقين محمد صلاح ونابي كيتا، الحقيقة لا يمكنني مواجهة فريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولا أعرف من اختار، من بين مصر وغينيا".

وجاء تأهل الفراعنة عقب إقصاء منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور من البطولة، ليكون بمثابة الوفاء بالعهد من النجم المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، ليلاقي المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.