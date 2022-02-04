شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة صلاح بعد إعلان فوز المنتخب على الكاميرون والصعود لنهائى أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق محمد صلاح نجم منتحبنا الوطني فرحا عقب إهدار لاعب الكاميرون لركلة الجزاء الرابعة والتي بعدها أعلن الحكم بكاري جاساما فوز مصر على الكاميرون بركلات الترجيح والصعود لنهائى أفريقيا لمواجهة السنغال في نهائى البطولة والمقرر لها التاسعة من مساء الأحد المقبل



فرحة صلاح بعد الفوز على الكاميرون



فرحة صلاح ولاعبي المنتخب



فرحة صلاح

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين وبعد انتهائهما بالتعادل السلبي أيضاً لجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.

وضم تشكيل منتخب مصر: محمد أبو جبل، أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد ، عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد النني ، عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

فيما ضم تشكيل منتخب الكاميرون كلاً من : أونانا ، تولو - كاستيليتو - نجادو – فاي _ زامبو أنجيسا - أوم جويت - توكو ايكامبي - هونجلا – نجامالو وفينسينت أبوبكر.