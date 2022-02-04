شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس تقديم طلب لتأجيل نهائي أمم أفريقيا 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مراسل أون تايم سبورت، المرافق لبعثة الفراعنة في الكاميرون، عن نية الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديم طلبا اليوم الجمعة، إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وذلك من أجل تأجيل المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا، المقامة حالياً بالكاميرون، والتي تجمع مصر والسنغال، لمدة يوم واحد لتقام يوم الاثنين المقبل بدلاً من يوم الأحد.

وضرب المنتخب الوطني موعداً في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وتوقع ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، قبل بدء البطولة، مواجهة المنتخب المصري في النهائي، وقال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) عبر "تويتر": "أود توجيه رسالة للصديقين محمد صلاح ونابي كيتا، الحقيقة لا يمكنني مواجهة فريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولا أعرف من أختار، من بين مصر وغينيا".

وجاء تأهل الفراعنة عقب إقصاء منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور من البطولة، ليكون بمثابة الوفاء بالعهد من النجم المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، ليلاقي المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.