شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي: دعم الرئيس تتويج لنا والمنتخب خاض 3 نهائيات متتالية بالكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، عن سعادته الكبيرة بتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، بعد إقصاء المنتخب الكاميروني من الدور نصف النهائي.

وقال الدرندلي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": اللاعبون أدوا ما عليهم ونعذرهم بأن لعبوا 3 مباريات بوقت إضافي بمثابة 3 نهائيات متتالية، الجماهير يجب أن تدرك ذلك واللاعبون شرفونا، كل الفئات جاءت إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب وسعداء بأن كل هذه الجماهير ستعود سعيدة إلى مصر".

وأضاف الدرندلى: "جساما لم يتمكن من أن يؤثر على اللاعبين وربنا وقف معانا لأن نيتنا جيدة، وحتى المنتخب الكاميروني في نهاية اللقاء كان هو من يستهلك الوقت ليصل معنا إلى ركلات الجزاء". وواصل: "دعم الرئيس لنا اليوم هو بمثابة التتويج".

وضرب المنتخب الوطني موعداً في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وتوقع ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الانجليزي، قبل بدء البطولة، مواجهة المنتخب المصري في النهائي، وقال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) عبر "تويتر": "أود توجيه رسالة للصديقين محمد صلاح ونابي كيتا، الحقيقة لا يمكنني مواجهة فريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولا أعرف من أختار، من بين مصر وغينيا".

وجاء تأهل الفراعنة عقب إقصاء منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور من البطولة، ليكون بمثابة الوفاء بالعهد من النجم المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، ليلاقي المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.