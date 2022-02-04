شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن لـ محمد شريف: ربنا بيعوض ووارد تكون صاحب الفوز فى النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضامن أحمد حسن، كابتن المنتخب الوطني السابق، مع محمد شريف مهاجم الأهلي والمنتخب، وذلك بعد تعرضه للاستبدال خلال مباراة مصر الكاميرون بنصف نهائي أمم أفريقيا، عقب نزوله بعشر دقائق فقط.

وقال أحمد حسن عبر برنامج "ملعب أون تايم": "لم نكن نتمنى أن يكون شريف في هذا الموقف، وكان الله في عونه، وجيد أن كيروش ذهب إليه بعد المباراة واحتضنه، ومحمد شريف بالتأكيد متفهم للموقف وأن في حالة رفع كأس البطولة كل هذه الأمور ستنسى، وسنعتبر هذا الأمر لمصلحة الفريق ولكني أشعر به وبحزنه".

وأضاف: "مع تغيير محمد شريف بعد نزوله بعشر دقائق أنا قلقت على المنتخب لأنك جيت على اللاعب، واللاعبين بعد خروجه تحدثوا معه بشكل جيد، وربنا بيعوض أي حد ووارد أن يكون شريف هو صاحب اللقطة الأخيرة ولقطة الفوز".

وضرب المنتخب الوطني موعداً في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وتوقع ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الانجليزي، قبل بدء البطولة، مواجهة المنتخب المصري في النهائي، وقال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) عبر "تويتر": "أود توجيه رسالة للصديقين محمد صلاح ونابي كيتا، الحقيقة لا يمكنني مواجهة فريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولا أعرف من أختار، من بين مصر وغينيا".

وجاء تأهل الفراعنة عقب إقصاء منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور من البطولة، ليكون بمثابة الوفاء بالعهد من النجم المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، ليلاقي المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.