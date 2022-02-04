شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: "زجاجة البركة" سر تألق أبو جبل.. والحمل ثقيل على الحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، عن سعادته الكبيرة بتألق أبو جبل حارس عرين الفراعنة، ومساهمته في تأهل المنتخب إلى المباراة النهائية بأمم أفريقيا.

وقال الحضري في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": الحمل عالي جداً ونهنئ الجماهير في مصر والوطن العربي، ونفرح اليوم ولكن خلال 48 ساعة لدينا مباراة نهائية، وأشكر الحراس لأن الضغط عليهم كان كبيراً".

وأضاف الحضرى: "طوال حياتي أجتهد في عملي ولدي يقين بأن الله سيوفقني، وأتمنى أن نعود منصورين للشعب المصري".

واختتم متحدثاً عن "جامايكا": "هناك زجاجة أسميها زجاجة البركة فى يد أبو جبل، وسنعرضها مستقبلاً ونشرح قصتها".

وضرب المنتخب الوطني موعداً في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وتوقع ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الانجليزي، قبل بدء البطولة، مواجهة المنتخب المصري في النهائي، وقال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) عبر "تويتر": "أود توجيه رسالة للصديقين محمد صلاح ونابي كيتا، الحقيقة لا يمكنني مواجهة فريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولا أعرف من أختار، من بين مصر وغينيا".

وجاء تأهل الفراعنة عقب إقصاء منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور من البطولة، ليكون بمثابة الوفاء بالعهد من النجم المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، ليلاقي المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.