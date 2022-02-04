شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أفراح بالزمالك بفوز المنتخب والأعضاء يرقصون على "والله وعملوها الرجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أعضاء نادي الزمالك على الاحتفال بفوز منتخب مصر على الكاميرون فى المباراة قبل نهائى أمم أفريقيا بركلات الجزاء الترجيحية، والتأهل إلى نهائى البطولة، حيث رقص الأعضاء على أنغام أغنية "والله وعملوها الرجالة".

وتأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا على حساب الكاميرون، للمرة العاشرة فى تاريخه ليكون أكثر منتخب يلعب المباراة النهائية بعد فك الاشتباك مع منتخب غانا.

كما حقق منتخب مصر الفوز الثاني تاريخيا على الكاميرون بضربات الترجيح بعد نهائي 1986، وفاز الفراعنة في مباراتهم الثالثة من أصل 5 مباريات لعبها أمام الكاميرون فى الأدوار الإقصائية.

وخاض منتخب مصر الوقت الإضافي 3 مرات خلال البطولة بمجموع دقائق 360 دقيقة ليكون أكثر المرات التي يلعب فيها الفراعنة تاريخيا طوال بطولة إفريقيا.

كما شارك 25 لاعبا من أصل 27 لاعبا مع المنتخب المصري خلال البطولة ليكون أكثر عدد من اللاعبين تاريخيا يشارك مع الفراعنة، ولم يتبق إلا الثنائي محمود جاد ومروان داوود لم يشاركا من قائمة الفراعنة.

وبات كارلوس كيروش رابع مدرب أجنبي يلعب المباراة النهائية مع منتخب مصر بعد جوزيف تيتكوس في 1959، مايك سميث 1986، هيكتوبر كوبر 2017.