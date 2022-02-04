شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ولاعبو المنتخب للجماهير: "شمال يمين احنا المصريين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، واللاعبون على الاحتفال مع الجماهير عقب الفوز علي الكاميرون بركلات الترجيح والتاهل إلى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا، حيث هتف اللاعبون للجماهير: "شمال يمين، احنا المصريين".

وضرب المنتخب المنتخب الوطني موعداً مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1. ويلتقى المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي في التاسعة مساء الأحد المقبل والموافق 6 فبراير.