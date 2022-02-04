شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى: إمام عاشور مش هيخلى مانى يلمس الكورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى مدحت شلبي إن منتخب مصر تحدى ظروف صعبة فى بطولة الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن اللاعبين قادرون على التتويج بكأس البطولة بعد المجهود الكبير الذى قدموه فى مباريات البطولة.

وقال مدحت شلبى، فى تصريحاته خلال برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورتس 2، إن مواجهة السنغال في المباراة النهائية ستكون صعبة ولكن منتخب مصر قادر على الفوز بالمباراة، مضيفا أن إمام عاشور سيلعب فى الباك رايت بعد غياب عمر كمال بسبب الإيقاف، متابعا: "إمام عاشور مش هيخلى ساديو مانى يلمس الكورة".

وتأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا على حساب الكاميرون، للمرة العاشرة فى تاريخه ليكون أكثر منتخب يلعب المباراة النهائية بعد فك الاشتباك مع منتخب غانا.

كما حقق منتخب مصر الفوز الثاني تاريخيا على الكاميرون بضربات الترجيح بعد نهائي 1986، وفاز الفراعنة في مباراتهم الثالثة من أصل 5 مباريات لعبها أمام الكاميرون فى الأدوار الإقصائية.

وخاض منتخب مصر الوقت الإضافي 3 مرات خلال البطولة بمجموع دقائق 360 دقيقة ليكون أكثر المرات التي يلعب فيها الفراعنة تاريخيا طوال بطولة أفريقيا.

كما شارك 25 لاعبا من أصل 27 لاعبا مع المنتخب المصري خلال البطولة ليكون أكثر عدد من اللاعبين تاريخيا يشارك مع الفراعنة، ولم يتبق إلا الثنائي محمود جاد ومروان داوود لم يشاركا من قائمة الفراعنة.

وبات كارلوس كيروش رابع مدرب أجنبي يلعب المباراة النهائية مع منتخب مصر بعد جوزيف تيتكوس في 1959، مايك سميث 1986، هيكتوبر كوبر 2017.