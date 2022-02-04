شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد عبد المنعم بعد جائزة أفضل لاعب فى مباراة الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد عبد المنعم، نجم المنتخب الوطني، عن سعادته الكبيرة بعد تسلمه جائزة رجل مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، ونشر عبد المنعم صورة له مع الجائزة وعلق: "نوم سعيد ونستعد غداً".



محمد عبد المنعم

وضرب المنتخب الوطني موعداً في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وتوقع ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الانجليزي، قبل بدء البطولة، مواجهة المنتخب المصري في النهائي، وقال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) عبر "تويتر": "أود توجيه رسالة للصديقين محمد صلاح ونابي كيتا، الحقيقة لا يمكنني مواجهة فريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولا أعرف من أختار، من بين مصر وغينيا".

وجاء تأهل الفراعنة عقب إقصاء منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور من البطولة، ليكون بمثابة الوفاء بالعهد من النجم المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، ليلاقي المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.