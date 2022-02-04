شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الستار صبرى: مباراة النهائى مهمة لجيل كامل.. ومنتخب السنغال مرعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الستار صبري، نجم منتخب مصر السابق، أن المنتخب المصري سيفور بهذه النسخة من البطولة للمرة الثامنة، وأحمد فتوح ظهر عليه الإجهاد بشكل غير عادي، وملعب المباراة أمام الكاميرون كان سيئًا جداً أثر بالسلب على أداء اللاعبين بشكل قوى، لكن اللاعبين كانوا مركزين رغم قرارات بكارى جاساما حكم المباراة واخذ من تركيز اللاعبين.

وقال عبد الستار مع الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC: "كيروش كان لا بد أن يتمتع بالهدوء أكثر من ذلك أمام قرارات الحكم، ومحمد شريف هداف الأهلي ومن أفضل اللاعبين وهو الذي سيكون سببًا في فوز الأهلي في كأس العالم للأندية، ولاعبو منتخب مصر بكل تأكيد تظهر وتقاتل في الأوقات الصعبة".

وواصل: "مهند لاشين وإمام عاشور لعبوا أوقات قصيرة لكنهم كانوا جاهزين ولديهم ثقة كبيرة ولديهم روح عالية، وظهر ذلك خلال ضربة جزاء مهند لاشين وصمم يسددها بكل ثقة رغم إنه اول مباراة دولية مصيرية ويسددها بشكل مميز، وهذا يدل على خديث الجهاز الفني مع كل لاعب وهناك دور كبير لمحمد صلاح".

وتابع: "اللاعبون لديهم خبرات جيدة، رمضان صبحي كان إيجابيا ويقف بشكل قوى ولديه ثقة، مباراة السنغال مهمة لجيل كامل ولا شك أن منتخب السنغال مرعوب من مصر وأداء المنتخب سيكون أقوى".