محمد أبو جبل: مبروك شعب ومنتخب مصر.. لاعيبة رجالة وعلى العهد إن شاء الله

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القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم محمد أبو جبل، حارس مرمى المنتخب الوطنى الشعب المصرى وزملاءه اللاعبين بالفوز على الكاميرون والتأهل لمواجهة السنغال فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء الأحد المقبل وتحقيق اللقب الثامن للفراعنة.

وكتب أبو جبل عبر حسابه على تويتر: "مبروك منتخب مصر، لاعيبة رجالة وعلى العهد إن شاء الله.. مبرووك شعب مصر".



أبو جبل

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين وبعد انتهائهما بالتعادل السلبي أيضاً لجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.