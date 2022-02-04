شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: تغيير رمضان صبحي إيجابى.. ويجب منح الفرصة لمحمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ علاء نبيل، نجم مصر السابق، الفراعنة بالفوز على الكاميرون بركلات الترجيح والتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال علاء نبيل في تصريحات تليفزيوينية: "كرة القدم تجمع مختلف فئات الشعب المصري، الفرحة غير طبيعية في الشارع المصري"، مشيرا إلى أن بداية منتخب مصر لم تكن موفقة إلى حد ما خلال الشوط الأول، لكنه يستطيع العودة لأدائه المميز مرة أخرى خلال الشوط الثاني.

وأشاد بقدرات منتخب مصر الدفاعية: "بندافع كويس أوي، وأي هجمة من الخصم تواجه بـ 5 مدافعين على الأقل"، مشيرا إلى أن بعض التغييرات التي أجراها كيروش كان لها دورا إيجابيا، وبينها تغيير رمضان صبحي، وإمام عاشور.

وأضاف: "عمر مرموش ومصطفى محمد لم يقدما الجهد الذي ينتظره جمهور مصر حتى الآن"، مردفا: "بالنسبة لتغيير محمد شريف، أمر وارد ويحدث أحيانا، تفكير كيروش فى التغيير جاء بسبب ركلات الترجيح".

وأكد علاء نبيل أهمية منح الفرصة لمحمد شريف مع المنتخب قائلا: "مصطفى محمد حصل على فرصة كبيرة، لكن كيروش يحرص على ثبات التغيير".