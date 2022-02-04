شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يدعم محمد شريف: إن شاء الله تكون سبب فرحة مصر فى النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سامى قمصان، مدرب النادي الأهلي، رسالة دعم وتحفيز لمحمد شريف مهاجم الفريق الأحمر ومنتخب مصر، بعدما تم استبداله خلال مباراة مصر والكاميرون فى نصف نهائى أمم أفريقيا، عقب نزوله بدقائق.

وكتب قمصان عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "إن شاء الله ربنا يوفق ماتش النهائي وتكون سبب في فرحة مصر كلها لأنك لاعب كبير".



سامي قمصان

وضرب المنتخب الوطني موعداً في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وتوقع ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الانجليزي، قبل بدء البطولة، مواجهة المنتخب المصري في النهائي، وقال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) عبر "تويتر": "أود توجيه رسالة للصديقين محمد صلاح ونابي كيتا، الحقيقة لا يمكنني مواجهة فريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولا أعرف من أختار، من بين مصر وغينيا".

وجاء تأهل الفراعنة عقب إقصاء منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور من البطولة، ليكون بمثابة الوفاء بالعهد من النجم المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، ليلاقي المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.