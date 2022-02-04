شكرا لقرائتكم خبر عن والدة أبو جبل تكشف كواليس مكالمة الفوز: قولتله أنت جبل مصر وبدعى الشناوى زي ما بدعيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت والدة محمد أبو جبل، حارس مرمى المنتخب الوطنى، كواليس محادثتها مع نجلها عبر الهاتف، عقب فوز الفراعنة على الكاميرون فى نصف نهائى أمم أفريقيا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، والتأهل إلى المباراة النهائية.

وقالت والدة أبو جبل في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "لم أستطع أن أتحدث معه بعد المباراة من الفرحة وقولتله أنت جبل مصر".

وأضافت: "لم أكن أعلم أنه سيلعب المباراة كنت أطمئن عليه وعلى الإصابة، كان يقول الحمد لله، وبدعى للشناوي زى ما بدعيله".

وضرب المنتخب الوطني موعداً في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1.