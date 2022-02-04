شكرا لقرائتكم خبر عن السولية وشريف وحمدى فتحى وعبدالمنعم ضمن 23 لاعبا بقائمة الأهلى لكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل النادي الأهلي قائمة لاعبيه المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، والتى تقام فى الإمارات وينطلق مشوار الفريق بها مساء السبت المقبل.

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي: علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول، ومحمود وحيد وكريم فؤاد وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية، ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وأفشة، وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد له السبت المقبل فى إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.